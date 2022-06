Jak przezimować różne rodzaje mebli ogrodowych?

Przesilenie jesienne nie musi być powodem do żalu i tęsknoty za czasem spędzonym na słonecznym tarasie. To piękny i barwny okres w roku, który możemy podziwiać na zewnątrz, aktywnie spędzając czas. A takie zajęcie na pewno zagwarantują nam jesienne porządki wokół domu i przygotowanie się na mroźny lecz wesoły okres świąt. W pierwszej kolejności pomyśleć musimy o meblach ogrodowych i odpowiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie: czy są one wytrzymałe na zmiany temperatury i mogą pozostać na zewnątrz? Odpowiednie przechowywanie mebli nieodpornych na wahania pogodowe, na przykład tych wykonanych z naturalnego drewna, jest zasadniczą sprawą, która przy zaniedbaniu może być dla nas w dłuższej perspektywie niestety bardzo kosztowna. Jednak istnieją alternatywy i tworzywa, które same poradzą sobie tematem przezimowania mebli, nawet jeśli nie mamy miejsca, by je schować lub po prostu o nich zapomnimy, a one skutecznie ukryją się z czasem pod białą, śnieżną pierzyną. Jednak nic tak nie zastąpi i nie zachowa pierwotnej urody mebli jak przechowywanie w wentylowanych pomieszczeniach lub w miejscach osłoniętych, które to prowadzą nas do następnego zagadnienia…