8 świetnych pomysłów na dekorację nudnej ściany

Półki typu podświetlane boksy, to idealne rozwiązanie aby ozdobić ścianę, a dodatkowo, wnieść do pomieszczenia bardzo indywidualny akcent, poprzez ustawienie na nich swoich osobistych rzeczy. Takie półki to najbardziej efektowny i rzucający się w oczy element ściany więc śmiało, można na nich układać elementy, które chcecie wyeksponować.

W ten sposób, dekorując dom, umieszczacie w nim cząstkę siebie.