Staw w ogrodzie- pomysły, porady, wskazówki

Rośliny w zbiorniku wodnym to konieczność- pozwalają one na zachowanie odpowiedniej równowagi biologicznej w wodzie, oczyszczając ją i natleniając. Należy jednak zachować umiar z wysadzaniem stawu roślinami- najlepiej jest zachować 1/3 powierzchni niezarośniętą. Nasz wybór powinien paść na rośliny, które zazwyczaj znajdują się w naturalnych zbiornikach, aby nasz staw był jak najbardziej naturalny. Jeżeli chodzi o ryby, to nie należy przesadzić z ich ilością- ich odchody są pożywką dla glonów! Warto także zachować umiar z ich karmieniem, gdyż pokarm dla ryb to także element przyczyniający się do zanieczyszczania wody.