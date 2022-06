Trendy: domy z betonowymi elementami

Stosowanie betonu w aranżacji wnętrz to wciąż trend niekonwencjonalny i przeznaczony dla tych najprawdziwszych miłośników surowego stylu. W tym wypadku jest to jego łagodniejsza wersja, w której beton pokrywający sufit i ściany ma jednolitą strukturę i kolorystykę. Betonowe wnętrze ożywić można kolorowymi dodatkami, tak jak to uczyniono w tym przypadku z różowymi zasłonami. Stanowi to ciekawy i oryginalny kontrast.