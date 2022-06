Nowoczesne kominki

Nową erę do branży kominkowej wprowadziły modele, które produkują ciepło spalając biopaliwa, czyli takie, produkowane z roślin- kukurydzy, pszenicy, jęczmienia czy trzciny cukrowej. Jako zasób odnawialny, nie szkodzą one środowisku, a co więcej, mogą być używany właściwie w każdym pomieszczeniu! Ten model cechuje się nie tylko ekologicznym rozwiązaniem, ale także nowoczesnym i eleganckim designem. Wykonany ze stali nierdzewnej, stanowi niezwykle stylowy dodatek do każdego wnętrza. Dodatkowo wyróżnia go funkcja obrotowa, a także fakt, iż nie musi być podwieszany- może go też ustawić na nóżkach, tworząc zupełnie inny styl we wnętrzu.