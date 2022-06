10 kreatywnych pomysłów na nowoczesny ogród!

Nowoczesna architektura i nowoczesne ogrody zobowiązane są do przestrzegania credo „mniej znaczy więcej”. Powyższa aranżacja skupiona jest do zredukowania do minimum i uproszczeniu form, kształtów i kolorów. W jaki sposób można to osiągnąć we własnym ogrodzie? To proste: przejrzysta struktura, geometryczny język kształtów, rezygnacja z bujnych, obszernych i kolorowych mebli ogrodowych. Nowoczesne ogrody skupiają się na neutralnych kolorach występujących w ziemi. Oprócz zieleni flory, nacisk położony jest na szarość, która występuje w kamieniach i podeście oraz kilka akcentów bieli w drobnych, okalających je kwiatkach. Wszystko się ze sobą zgrabnie łączy, a ażurowa altana stuprocentowo oddaje charakter nowoczesności.