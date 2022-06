9 sposobów na dekorowanie geometrycznymi wzorami

Chcesz nadać swojemu wnętrzu nowego charakteru, nie nadwyrężając przy tym swojego budżetu? A może pragniesz ożywić nieco wygląd swoich czterech ścian, ale nie wiesz, jak to zrobić? Jeżeli po wejściu do domu ogarnia Cię uczucie nudy i monotonii, oznacza to, że nadszedł czas na re-aranżację wnętrza!

Jednym ze sposobów wprowadzenia wyjątkowego klimatu do wnętrz jest użycie mebli i dodatków opartych na geometrycznych wzorach. Ich motyw jest niezwykle nowoczesny, stylowy i modny- należy do jednych z aranżacyjnych trendów 2015 roku! Poza tym, wprowadzając geometrię do wnętrz nie trzeba przeprowadzać kosztownego remontu- wystarczą dobrze dobrane akcenty.

Oto 10 pomysłów na to, jak zagrać geometrią w naszych wnętrzach- zero matematyki, 100% designu!