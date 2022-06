9 fantastycznych porad na tanie umeblowanie domu!

Prosta i piękna kanapa w kształcie litery L to popularny narożnik, który możemy znaleźć w salonie, idealny do przyjmowania gości. Co jest najlepsze? Konstrukcja! Wystarczyło wziąć cztery palety, podciąć na wymiar i połączyć. Do siedziska wytapicerowanego jednolitym materiałem, dobrano wzorzyste poduszki. Palety pomalowane na biało to świetny, uniwersalny mebel do każdego pomieszczenia.