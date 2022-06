Domy gotowe – jakie są ich wady i zalety?

Początkowy, wyższy koszt domów pasywnych z pewnością zniwelowany zostanie z biegiem lat. Domy gotowe to nie tylko wygoda ich powstawania, to oszczędność w ich użytkowaniu oraz ekologia. Takie budynki, dzięki zastosowanym materiałom izolacyjnym oraz szczelności łączonych elementów, posiadają świetną termoizolację. Parametry termiczne budynku pozwalają na zmniejszenie strat ciepła, a co za tym idzie zmniejszają się koszty użytkowania domów gotowych w porównaniu do tradycyjnego budownictwa. Oprócz tego, domy gotowe wykonywane są z materiałów pochodzenia naturalnego, co powinno zadowolić każdego, komu zależy na dobru środowiska.