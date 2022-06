Zrób to sam – 10 pomysłów na dekorowanie roślinami!

To dopiero szalona i zaskakująca propozycja! Dla tych, który mówią, że nie mają miejsca w domu dla roślin lub nie chcą inwestować w doniczki, nie ma żadnego usprawiedliwienia! Każdy obiekt może być idealnym przedmiotem do zorganizowania miejsca na wzrost zielonej dekoracji! To również pretekst do zakupu nowej pary, a z kolei starą możemy odłożyć na parapet!