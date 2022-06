9 zdjęć niesamowitej kuchni

Przy tym stole pomieszczą się wszyscy członkowie rodziny. To piękny, drewniany, biały mebel, do którego dobrano pasujące krzesła oraz jedno wiekowe, w naturalnym odcieniu drewna. Stół ustawiony jest w jednej linii z dużym oknem, dzięki czemu można cieszyć się wspólnym posiłkiem z rodziną przy naturalnym świetle. Cała aranżacja pełna jest pewnej pogody ducha, która podkreśla bliskość z naturą. Wiklinowy klosz nad stołem, to kolejny budujący ją element.