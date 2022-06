Jakie są zalety żywej ściany zieleni?

Żywa ściana to naturalny filtr powietrza. Żywa ściana w domu to czyste powietrze w naszych pomieszczeniach. Jeżeli jeszcze potrafimy odpowiednio rozmieścić i dobrać rośliny do żywej ściany to mamy zdrowie. Oczyszczone powietrze to więcej tlenu w powietrzu, a on z kolei jest niezbędny człowiekowi do oddychania czyli do życia. Dobrze dotleniony organizm to zdrowy organizm. Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach zamkniętych jest jednym z poważnych zagrożeń dla zdrowia człowieka. W rozwiniętych społeczeństwach przeciętny mieszkaniec spędza nawet 90% czasu wewnątrz pomieszczeń.

Złoszczone przepisy dotyczące szczelności budynków np. w krajach UE związane z oszczędzaniem energii ograniczają możliwość wentylacji i wymiany powietrza z otoczeniem budynku. Jakość powietrza atmosferycznego na wielu obszarach kuli ziemskiej, np. na obszarze Europy jest bardzo niska i w znacznej mierze przyczynia się do wzrostu liczby zgonów u wielu ludzi. W znacznej części budynków powietrze nie spełnia wymaganych norm. Zatem wykorzystanie systemów poprawy jakości powietrza typu żywej ściany wewnątrz budynków ma duże znaczenie z punktu widzenia zdrowia człowieka. Rozpoczęte badania w latach 70 tych XX wieku pokazały, że popularne rośliny doniczkowe posiadają potencjał oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wykorzystanie doświadczeń oraz późniejsze badania pozwoliły na stworzenie listy roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Jak pokazały doświadczenia, niektóre mechaniczne systemy oczyszczania powietrza mogą zwiększać stężenie szkodliwych związków jak ozon, dlatego żywe ściany z roślin stanowią korzystniejsze rozwiązanie.

Przy wybieraniu kwiatów do mieszkania kierujemy się zwykle wyglądem i łatwością w utrzymaniu. Nie przywiązujemy uwagi do niezwykłej właściwości, jaką jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń, w tym groźnych dla zdrowia i życia toksyn. Na liście trucizn, które odfiltrowują żywe ściany z roślin znajdują się: benzen, trichloroeten, ksylen, toluen, amoniak i formaldehyd. Kwiaty doniczkowe likwidują tzw. smog elektromagnetyczny.