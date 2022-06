10 doskonałych pomysłów na małą kuchnię

Jeśli mamy aneks kuchenny, dlaczego nie trzymać go w szafie? Otóż, po pierwsze: chodzi o to, aby mieć drzwi, które, gdy są zamknięte, ukryją miejsce przygotowania posiłków, pozostawiając resztę powierzchni na spotkania towarzyskie lub zasłużony odpoczynek. Jeśli nasze mieszkanie wymaga dekoracji, możemy wykorzystać zamknięte drzwi skrywające kuchnię – będzie to w końcu duży panel do wykorzystania; Jeśli jednak szukamy czegoś bardziej dyskretnego, możemy postawić na stonowaną kolorystykę wykorzystaną w innych częściach mieszkania.