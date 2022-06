Jak urządzić mały i wąski przedpokój?

Jeżeli jest to pomieszczenie naprawdę niewielkie, wystarczy ograniczyć się do wieszaka, szafki i lustra. Na szafce stworzymy wtedy wygodne miejsce do tego, aby zostawić na niej klucze lub wyjęte ze skrzynki listy. Lustro nie tylko powiększy optycznie przestrzeń, ale także służyć nam będzie przed wyjściem z domu, do ostatniego sprawdzenia naszego wyglądu. Brak miejsca na wieszak lub stojak na płaszcze to teraz nie problem- można postawić na praktyczne haki wieszane na drzwiach, które nie zajmują w ogóle miejsca. Zwłaszcza w starym budownictwie, dzięki wysoko umieszczonym sufitom zyskujemy dużą powierzchnię ponad framugami drzwi, gdzie rozmieścić można stylowe dekoracje ścienne.