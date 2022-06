7 zdjęć na nowoczesny mini drapacz chmur

Strefa kuchni została zaaranżowana w taki sposób, by każdy domownik mógł swobodnie przygotować tutaj różne pyszne potrawy. Drewniane meble i kamienny blat roboczy sprawiają, że to miejsce odznacza się niebagatelnym stylem. Do tego obecność dużej ilości przeszkleń to prawdziwy strzał w dziesiątkę! Zainspirujcie się propozycją naszych specjalistów podczas projektowania swojej kuchni, a na pewno stworzycie bardzo klimatyczne miejsce.