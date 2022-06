Mała chatka z wielkim elementem zaskoczenia!

Holandia to kraj, który kojarzy nam się z jednej strony z szalonym życiem nocnym, a z drugiej z tradycją. Z drewnianymi młynami, chodakami, biało-niebieską porcelaną, wspaniałymi serami czy tulipanami. Dzisiaj na homify mamy przyjemność pokazać Wam dom, w którym przeszłość spotyka teraźniejszość. Wnętrza skąpane w naturalnym świetle są objęte urokliwą drewnianą konstrukcją z nowoczesną niespodzianką…

Villa Blaricum to dzieło architektów ze studia Boks Architectuur, prowadzonego przez Ir Sanne Boks-Wijma. Jest ono znane ze swojego indywidualnego podejścia do klienta. Oznacza to, że właściciele biorą udział w procesie projektowania od samego początku. Wstępne pomysły są dyskutowane i rozwijane właśnie w oparciu o marzenia przyszłych mieszkańców. Budynki studia cechuje przejrzystość oraz inteligentne rozwiązania w trudnych przestrzeniach. Studio architektury często nie ogranicza się do bryły lecz odpowiada także za aranżacje wnętrz.

Jesteśmy przekonani, że ten odrobinę ekscentryczny projekt przypadnie do gustu niejednemu czytelnikowi!