Klasyka wśród domów jednorodzinnych

Salon znajduje się w jednej przestrzeni otwartej z jadalnią oraz kuchnią. Taki parter to marzenie niejednej rodziny! Przestrzeń kuchni została wydzielona masywną wyspą. Jej blat to jasne, matowe drewno, podczas gdy fronty to ciemny brąz. Nad wyspą góruje nowoczesny, stalowy okap. W jadalni pojawia się z kolei ciepłe drewno podłużnego stołu. Tapicerka krzeseł przypomina kolor frontów wyspy. Delikatne kremowe ściany oraz płytki sprawiają, że pomieszczenie jest jasne. Panuje tutaj spokojna atmosfera.