Całkowita reorganizacja w maleńkim mieszkaniu

Ultranowoczesny pejzaż Seulu jest domem dla wielu młodych par i rodzin, które poszukują zazwyczaj współczesnych, kompaktowych i niedrogich mieszkań. I dlatego wiele starych mieszkań ulega sensownym i eleganckim metamorfozom, z pomocą nowoczesnych materiałów, eleganckich wzorów i minimalistycznych stylów wystroju. Mieszkanie C , które dziś Wam pokażemy, jest rozłożone na 63 metrach kwadratowych i dawniej było mdłe i obskurne. Ale dzięki architektom wnętrz z By Seog Be Seog, stało się świeże, jasne i elegancko zaprojektowane.

Czytajcie dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat tej szokującej transformacji…