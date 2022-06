120 m² przytulności i kobiecości

Zaczynamy od obrazu co najmniej intrygującego. To, co widzimy jest właśnie główną przestrzenią dystrybucji mieszkania czyli korytarzem. Tutaj dość dobrze widoczny jest przestrzenny rozkład mieszkania. Długi, jasny korytarz zawiera drzwi, prowadzące do poszczególnych pomieszczeń. Miejsce jest zachowawcze, wręcz minimalistyczne, jedyną ozdobę stanowi grafika postawiona na podłodze, równie minimalistyczna zresztą co wystrój.

Całość ociepla podłoga z jasnego drewna. Jest to prosty szczegół ale , jak wiemy, detal robi różnicę.