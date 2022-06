Pomysły na dom jednorodzinny: mieszkać nowocześnie i w harmonii z naturą

Jeśli jeszcze nie zdołaliśmy Was przekonać, że geometria i natura idą w parze, to powyższe zdjęcie postawi kropkę nad i ! Ten piękny, minimalistyczny dom jednorodzinny usytuowany jest na działce pełnej drzew i krzewów. Jego drewniany taras harmonijnie przechodzi w ogromy trawnik. Budynek łączy się z naturą także dzięki imponującym przeszkleniom, zacierającym granice pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co w środku.