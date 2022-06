10 wspaniałych i oryginalnych barów śniadaniowych

A jakby tak spożywać śniadania na świeżym powietrzu? Jeśli planujemy stworzenie dodatkowej kuchni na tarasie, to nie może na nim zabraknąć przestrzeni, którą umownie nazywamy strefą śniadaniową. W rzeczywistości nadaje się doskonale do użytkowania o każdej porze dnia, do spędzania czasu z przyjaciółmi w oczekiwaniu na to, aż gotowe będą potrawy z grilla. Wystarczy przedłużyć blat przy zlewie i gotowe!