Goodbye Lenin – czyli PRL-owskie wariacje w Twoim mieszkaniu

W butikach z antykami na całym świecie socrealistyczne pamiątki sprzedawane są jako modne elementy wystroju wnętrz. Tymczasem w naszym kraju powrót do stylu Polski Ludowej dalej budzi mieszane uczucia. Mimo to, coraz większa liczba projektantów i dekoratorów wnętrz nawiązuje w swoich pracach do mody lat 60' i 70'. Aranżacja wzięta żywcem z tego okresu mogłaby okazać się dość przytłaczająca, ale dobrze dobrany akcent lub zabawna aluzja dodadzą wnętrzu charakteru, obudzą sentyment i przyjemne wspomnienia.

Nawiązania do stylu PRL-u pojawiły się w aranżacji wnętrz już jakiś czas temu i wszystko wskazuje na to, że moda na Polskę Ludową prędzej czy później jednak powróci. Choć komunistyczny wystrój powszechnie kojarzy się z nudą, szarością i bylejakością, wnętrza inspirowane tym okresem wcale nie muszą takie być. Za komuny wiele mieszkań przypominało swoje identyczne kopie z bliźniaczym planem pokoi i meblami z tej samej dostawy sklepowej. Współcześnie, umiejętnie wkomponowany dodatek lub powrót do sprawdzonych rozwiązań może jedynie podkreślić wystrój pokoju. Dodatkowo prostota linii mebli z lat 60' i 70' doskonale wpisuje się w nowoczesne aranżacje.

Zobacz jak socrealistyczne trendy ewoluowały, by powrócić na modne salony i wnętrza 2015 roku.