Przed i po: 37-metrowy loft i jego transformacja

Dziś z serii przed i po przenosimy się do Ajaccio, na Korsyce, gdzie odwiedzimy apartament, który przeszedł wyjątkową transformację. Jej efekty są w stanie zainspirować nawet tych najbardziej sceptycznie nastawionych do remontu. Po pierwsze, mieszkanie to cechuje się wyjątkowo małym metrażem- 37 metrów kwadratowych. Po drugie, jego wysokość- 3,4 metra- nastręcza dodatkowych trudności, ale jednocześnie prezentuje wyjątkowe możliwości aranżacyjne. Co więcej, przed renowacją rozkład pomieszczeń był wyjątkowo niefunkcjonalny, co praktycznie uniemożliwiało młodej parze zamieszkującej to mieszkanie na normalne funkcjonowanie.

Atelier RNB, biuro odpowiedzialne za tę renowację, włączyło do gry dodatkowe ściany i całą gamę kolorowych akcentów, transformując to niewielkie i niepraktyczne mieszkanie w prawdziwie urbanistyczny loft.