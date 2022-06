Dom na całe życie!

Powierzchnia domu, który widzimy przed nami, to 107.69㎡ oraz otwarty garaż z dwoma miejscami parkingowymi. Takie wymiary są idealne dla młodego małżeństwa. Z tej perspektywy wydawać by się mogło, że dach domu jest płaski, jednak to tylko złudzenie. W rzeczywistości jest on dwuspadowy, spady są wobec siebie ułożone pod bardzo szerokim kątem. Fasadę możemy podzielić na dwie części. Biała część, odpowiadająca głównemu wejściu, jest wysunięta nieco na przód, dzięki czemu druga, drewniana zyskuje zadaszenie nad tarasem oraz oknami piętra.