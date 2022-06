Przytulne kuchnie w niewielkich mieszkaniach

Styl skandynawski, choć wzoruje się na aranżacji wnętrz rodem z mroźnej północy Europy, ma w sobie wiele z ciepła i przytulności. Głównie dlatego, że bazuje na naturalnych materiałach, takich jak drewno, które mają to do siebie, że w klimatyczny sposób działają na wnętrze. Niewielka kuchnia w stylu skandynawskim, zaprojektowana przez ekspertów z KODA Design, to piękny przykład na to, jak pozytywnie w tym pomieszczeniu wygląda biel. W połączeniu z podłogą z drewnianych desek tworzy prawdziwie przytulne wnętrze o skandynawskim charakterze.

Przytulność i funkcjonalność mogą w kuchni świetnie iść w parze, nie tracąc na tym nic ze stylowego designu. Więcej o tym, jakie możliwości aranżacyjne prezentują sobą kuchnie o małej powierzchni, dowiesz się w Katalogu Inspiracji Jak urządzić małą kuchnię?