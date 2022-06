Domek rodem z krainy marzeń

W łazience znajduje się element, który przyciąga naszą uwagę. Jest to spory kamień służący za umywalkę, coś, co sprawia, że łazienka ma bardzo rustykalny ale również niesamowicie oryginalny styl. Umywalka z kamienia połączono z lustrem w drewnianej ramie. Półka narożna służy do przechowywania produktów potrzebnych w łazience. Nie brakuje tu niczego!