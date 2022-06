Pomysły, jak zaoszczędzisz miejsca w Twoim domu

Coraz częściej decydujemy się na urządzanie otwartej przestrzeni tworząc wspólną strefę dzienną. Jak zagospodarować miejsce bez ścian i co zrobić, kiedy chcemy w pewien sposób rozgraniczyć pomieszczenia? Otwarta strefa dzienna pozwala domownikom na spędzenie większej ilości czasu we wspólnym gronie, sprawia, że mieszkanie wydaje się przestronniejsze i łatwiej jest się w takiej przestrzeni komunikować. Oddzielać je może barek, inna faktura podłogi, czy też kolor ścian – wszystko zależy od dostępnej przestrzeni i miejsca do zagospodarowania.