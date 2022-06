7 sekretów na urządzenie nowoczesnej łazienki

Nie należy zapominać o tym, że w łazience spędzamy całkiem sporo czasu i to jak ona wygląda, również wpływa na nasz nastrój, a co za tym idzie – o poranku ważą się losy naszego humoru danego dnia, zaś wieczorem to, czy będziemy dobrze spali. W przypadku zamiłowania do sztuki, warto się nią otoczyć, tak jak na zdjęciu widzimy eklektyczną łazienkę urządzoną w eleganckim stylu łączącym klasykę z glamour. Ciekawy kształt luster kontrastuje ze stonowaną umywalką i prostą półką, a do tego dochodzi ściana tworząca dzieło sztuki. Poranek i wieczór spędzony w takim miejscu z pewnością natchną nas do kreatywnych działań.