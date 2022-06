25 najlepszych pomysłów dekoracji domu, które nie kosztują ani grosza!

Karton to zdecydowanie materiał, który nadaje się do recyclingu. Ale zanim się go pozbędziemy, może warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście już się do niczego nie przyda. Co powiecie na kartonową biblioteczkę? Kilka dużych pudeł i odrobina kleju, a salon lub gabinet nabiera nowych barw!