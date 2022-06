Jak urządzić piękną sypialnię w stylu vintage?

Aranżacje wnętrz w stylu vintage zawsze wyglądają niesamowicie i każda jest zupełnie inna. Nawiązują do przeszłości i stanowią ponadczasowe rozwiązania z charakterem, oddając czar lat '50, czy szaleństwo lat '70. Decydując się na urządzanie wnętrza w stylu vintage, powinniśmy najpierw przejrzeć strych i piwnicę, gdzie mogą czekać na nas prawdziwe skarby do odkrycia – stolik na cienkich nogach, stara drewniana skrzynia, czy kultowa meblościanka. Jeżeli pomieszczeniem, które chcemy urządzić w stylu vintage, jest sypialnia, to pamiętajmy o roli jaką spełnia. W sypialni chcemy odpocząć, zregenerować siły i nabrać dystansu do codziennych problemów. Przede wszystkim jest to najbardziej intymny pokój w całym domu i każdy z domowników właśnie w sypialni podkreśla swoją indywidualność. Możemy to wyrazić przez styl w jakim ją zaaranżujemy, dodatki i dekoracje – a jednym z ciekawszych i niewychodzących z mody jest właśnie styl vintage! Jak powinniśmy się do tego zabrać? Oto kilka wskazówek dotyczących sypialni w stylu vintage!