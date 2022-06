Dom na mur beton!

Również w łazience wybór naturalnych odcieni okazał się strzałem w dziesiątkę. Naturalny kamień w kolorze piasku jest materiałem często wykorzystywanym przez architektów, ponieważ wprowadza do pomieszczeń harmonię i zapewnia przytulną atmosferę. Płynne przejście od wanny do ściany świadczy pozytywnie o osobach aranżujących łazienkę, gdyż zadbały nawet o najdrobniejsze szczegóły. Nowoczesna, prostokątna, drewniana szafka pod umywalką umożliwia przechowywanie rzeczy niezbędnych w łazience. Utrzymana w tej samej tonacji, co reszta pomieszczenia, jest tym elementem, który szczególnie przykuwa uwagę.