Idealna jadalnia – tak łatwo ją urządzisz!

Jadalnia jest to marzenie większości z nas. Jedni mogą sobie pozwolić na tego rodzaju luksus, inni niestety nie. Dla tych, którzy dysponują odpowiednim metrażem i mogą pozwolić sobie na wydzielenie przestrzeni jadalnianej podpowiadamy co warto wziąć pod uwagę aranżując to wyjątkowe miejsce.

Na początek zastanówmy się czy chcemy, aby nasza jadalnia była miejscem połączonym z salonem, kuchnią, a może powinna znajdować się w osobnym pomieszczeniu, które będzie sprzyjało biesiadowaniu? Nasza decyzja powinna być uzależniona przede wszystkim od kształtu pomieszczenia oraz liczby domowników. Niezależnie od tego na co się zdecydujemy jadalnia powinna być funkcjonalna, wygodna oraz odpowiednio oświetlona. Pamiętajmy, że kolory ścian mają zasadniczy wpływ na to jak odbieramy dane pomieszczenie. Coraz częściej zauważamy silny trend malowania ścian na ciemne, wyraziste kolory, które przy odpowiednim wieczornym oświetleniu wtapiają się w otoczenie czyniąc wnętrze optycznie większym. Alternatywą dla ciemnych ścian może być również wzorzysta tapeta, która zdecydowanie podkreśli charakter przestrzeni czyniąc ją oryginalną, niebanalną. Jeżeli jednak wolimy bardziej tradycyjne rozwiązania i chcemy, aby ściany nosiły neutralne, stonowane kolory to warto zadbać o odpowiednie, ekstrawaganckie meble oraz kolorystykę dodatków do jadalni. Nasze wnętrze tym samym stanie się bardziej intrygujące, interesujące.

W naszej wymarzonej, estetycznej jadalni nie powinno zabraknąć awangardowych dodatków. Niegdyś jadalnię tworzył specjalny komplet mebli składający się ze stołu, krzeseł oraz kredensu lub bufetu utrzymanego w jednolitej stylistyce. Dzisiaj tę przestrzeń możemy urządzić na własny sposób łącząc różnokolorowe krzesła z ciężkim, drewnianym stołem bądź podkreślając nietypowy charakter przestrzeni wyjątkowym oświetleniem. Możliwości aranżacji jest nieskończenie wiele, dziś natomiast podpowiemy Wam o czym powinniście pamiętać urządzając idealną jadalnię!