Mała szafa? 7 pomysłów, które rozwiążą ten problem!

Komody to typowy przykład małych szaf, które przy zajmowaniu małych przestrzeni mogą pomieścić dużą ilość bardzo różnych drobnych rzeczy przy zachowaniu porządku w nich. Gwarantują nam szybki dostęp, bardzo dobre rozeznanie i to, że nie musimy niczego szukać, jak to się często dzieje w dużych szafach, gdzie czasami musimy część albo nawet wszystko powyjmować z szafy, aby znaleźć potrzebną rzecz, gdy ta się nam gdzieś zawieruszy. Komody mogą być szafkami wyposażonymi zarówno w drzwiczki jak i szuflady. Mogą także być wyposażone tylko w szuflady lub tylko w drzwiczki. Najczęściej są one szerokie, wąskie i długie. Mogą tworzyć one szafki wysokie, bądź też niskie. Ich swoista przyjemna forma nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń. Mogą także wystepować komody o drzwiach rozsuwnych, bądź też roletowych. Wybór jaki w tym względzie oferuje nam rynek jest bardzo obszerny. Szczególnie komody z wieloma szufladami i przegródkami pomagają w segregacji drobniejszych części odzieży oraz innych niewielkich przedmiotów.