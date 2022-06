homify 360°: dom z betonu w Stuttgarcie

Budynek dobrze wpasował się w okolicę: jest takich samych rozmiarów co sąsiednie budynki, jego dach pochylony jest pod tym samym kątem. Dzięki „zaplombowaniu” pustej działki poprawił się wygląd całej ulicy. Elewacja domu jest betonowa; ważnym jej elementem jest ciekawe rozplanowanie różnych kształtów okien, co znacząco ożywia jej wygląd. Beton to bardzo ekonomiczny materiał; pozwala na postawienie ścian o grubości 35 cm, czego nie dałoby się uzyskać poprzez dodatkową izolację.