Mini mieszkanie, które zostawi Cię z otwartą buzią

Posiadanie balkonu w Paryżu, nawet małego, to luksus. Dekoratorka świetnie go wykorzystała: balkon obsadzono w wiecznie zielone rośliny, odporne na mrozy, i ożywiono mocnymi barwami: fuksją i fioletem – rzucającymi się w oczy także we wnętrzu mieszkania. Balkon stanowi więc przedłużenie przestrzeni wewnętrznej; w pogodne dni to idealne miejsce na przyjemne spożycie posiłku.