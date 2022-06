Top 5 tygodnia – najlepsze pomysły na aranżację kuchni i łazienki!

’Korytarze należą do tej grupy pomieszczeń domowych, do których przywiązuje się najmniejszą wagę i zwykle nie dekoruje. Jak się okazuje, w tym „szaleństwie” jest metoda i część z nas celowo unika dekorowania korytarzy, aby po prostu niczym nie zagracać strategicznego przejścia. Nic przecież nie czyni naszego domu małym, jak właśnie zagracony korytarz. Oczywiście to wszystko ani odrobinę nie koliduje ze stworzeniem stylowego i oryginalnego korytarza. Nawet jeżeli do dyspozycji mamy tylko jedną ścianę – zawsze da się coś ciekawego wymyślić! Nie wierzycie? Zatem prześledźcie z nami niniejszy Katalog inspiracji, w którym zebraliśmy 11 unikalnych korytarzy. Zarówno tych przynależących do dużych rezydencji, jak i małych mieszkań. Do dzieła!’