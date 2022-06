11 pomysłów na piękną dekorację sypialni

Kto powiedział, że farba tablicowa nadaje się tylko i wyłącznie do kuchni czy przedpokoju? Tablicówka to również świetny sposób na udekorowanie swojej sypialni. Co więcej jej fenomen polega na zmienności – grafikę możemy dostosować do pory dnia czy naszego humoru. Dzięki temu dekoracja pokoju może nas codziennie zaskakiwać.