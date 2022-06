Jakie okna są najlepsze do Twojego domu?

Dla dobrego samopoczucia, zdrowia psychicznego oraz wygody mieszkańców najważniejszy jest dostęp do naturalnego światła. Jasny i przyjemny dom to ten, do którego światło słoneczne dociera przez cały dzień. Istotna jest również barwa napływającego światła, która nadaje wnętrzom odpowiedni wygląd oraz atmosferę. Zatem ważne jest umiejscowienie okien – światło docierające z zachodu wpływa na nasze odprężenie i wyciszenie, jest ciepłe oraz łagodne. Z kolei promienie przychodzące ze wschodu dają światło jasne, energetyzujące, skłaniające do podejmowania aktywności, co idealnie sprawdzi się w salonie lub kuchni.