Jak urządzać w stylu industrialnym?

Styl industrialny daje pole do popisu wszystkim wytworom upcyclingu. Za tym słowem kryje się moda na przetwarzanie starych przedmiotów użytkowych w nowe- i nadawanie im innego przeznaczenia. Tak jak widzimy na zdjęciu, paleta została przeistoczona w salonowy stolik. Upcycling to nie tylko pole do popisu dla kreatywnych designerów, ale i świetna zabawa dla każdego, kto lubi majsterkować.