6 super pomysłów do małych ogrodów!

Posiadając mały ogród nie znaczy, że nie możemy wyczarować świetnych pomysłów, by stworzyć niesamowitą przestrzeń, która pozwala na relaks i metaforyczną symbiozę z naturą. W praktyce urządzanie małego ogrodu może okazać się łatwiejszym zadaniem, w którym każda wolna przestrzeń jest przemyślana i zagospodarowana w maksymalnie funkcjonalny sposób! Zerknijcie na podane niżej przykłady, które być może zainspirują Was do urządzenia własnego ciasnego lecz przytulnego ogródka!