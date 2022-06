Przed i po: gruntownie odnowiony dom

Zanim udamy się do wewnątrz nieruchomości, aby zobaczyć starą i nową sytuację, musimy najpierw mieć pewien ogląd domu z zewnątrz. Może nie jest to standardowy dom typu “Hollands”, ale jest to rodzaj architektury, którą bardzo często spotyka się w Holandii. Ta nieruchomość w pewien sposób promieniuje i ma nieodparty urok. Dodatkową zaletą, zwłaszcza w gęsto zaludnionym mieście jak Rotterdam, jest to, że jest to dom jednorodzinny. Dodatkowo, posiada on również przestronny taras ogrodowy.