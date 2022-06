Absolutnie wspaniały dom rodzinny

Każdy zasługuje na drugą szansę. Jest to stwierdzenie prawdziwe także w odniesieniu do starych domów. W tym przypadku mamy do czynienia z rustykalną willą, którą architekci odrestaurowali i przystosowali do wymogów współczesności. Zdołali jednak zachować niepowtarzalny charakter budynku, stanowiący o jego czarze i uroku. Przekonajcie się sami!