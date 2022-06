homify 360°: dom z książek w Londynie

Pierwsze zdjęcie przedstawia tyły budynku. To dosyć typowa sceneria dla Londynu, gdzie wszystkie domy posiadają zazwyczaj dwa pietra i dostęp do wąskiego podwórka. Z tej perspektywy możemy zobaczyć, że kuchnia została poszerzona i wychodzi poza ściany domu, co tworzy interesujący kontrast pomiędzy wewnętrzna i zewnętrzna przestrzenią. Takie połączenie wnętrza ze środowiskiem zewnętrznym jest bardzo rzadko spotykane w miastach, gdzie bloki, usytuowane w rejonach o dużym zagęszczeniu ludności, ledwo posiadają balkon. Nowo dodane elementy, takie jak cynkowe ramy kontrastują ze starymi, tworząc świetny efekt!