Trendy: rowery we wnętrzach

Dom, oprócz bycia funkcjonalnym i komfortowym, musi także odzwierciedlać styl jego domowników. W tym przypadku dekor jest niezmiernie ważny. Aby stworzyć przestrzeń, w której będziemy się dobrze czuć wybieramy swoje ulubione kolory oraz meble i dekoracje, które się nam podobają.

Umieszczenie roweru na ścianie czy suficie to nie tylko praktyczne, ale także bardo oryginalne rozwiązanie! Wprowadzi ono aurę współczesności do mieszkania. Rower może być ciekawą ozdobą pomieszczenia, a jeśli jesteś zapalonym kolarzem i ubóstwiasz swój jednoślad to postawienie go w pokoju stworzy miłą, sentymentalną atmosferę i sprawi, iż będziesz się lepiej czuć w swoich czterech kątach.