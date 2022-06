Meble dla współczesnego życia – 6 szafek pod TV

Harmonia we wnętrzu to podstawa udanej aranżacji, dlatego szafka RTV powinna współgrać nie tylko pod względem stylu, lecz także koloru z resztą mebli. Tutaj mamy do czynienia z czarno białą kompozycją, która jest całkowicie zabudowana. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala na schowanie w ścianie niepotrzebnych kabli a także stworzenie ciekawych półek wnękowych.

W rezultacie otrzymuje się jednorodne i funkcjonalne środowisko, w którym każde urządzenie ma swoje dokładne położenie. Z boku jest dodatkowe miejsce na książki lub dekoracje.