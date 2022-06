Przed i po: przebudowa kamienicy w Kolonii

Głównym motywem kuchni na trzecim piętrze jest połączenie bieli i drewna. Rozkład mebli odbiega tutaj od ustalonych kanonów, co widać po lewej stronie. Szafki kuchenne zostały ustawione na kształt litery U. Blat, ułożony równolegle do ściany, jest węższy i służy jako przestrzeń do przechowywania. Dzięki takiemu zabiegowi użytkownik kuchni ma więcej miejsca, aby się po niej poruszać. Kuchnia przechodzi płynnie w jadalnię, a dalej w przestronny balkon.