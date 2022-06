Perfekcyjny pokój dla dziewczynki- jak go urządzić?

Rozmiar pokoju dla dziewczynki to niezwykle istotna kwestia. Przez najbliższe lata będzie służył naszemu dziecku do nauki, spędzania wolnego czasu ze znajomymi, zabawy i wypoczynku. Jego rozmiar powinien być tak dopasowany, aby bez problemu wydzielić trzy niezbędne strefy: do spania, do nauki oraz do zabawy. Strefy powinny mieć odpowiednią powierzchnię, tak aby nie nachodziły na siebie. Dlatego przed przystąpieniem do aranżacji pokoju dla dziewczynki najważniejsze jest właściwe zaprojektowanie i zaplanowanie miejsca na dane strefy. Bez względu na rozmiar czy kształt pokoju, w każdej przestrzeni możliwe jest wydzielenie stref. Oczywiście w tych mniejszych zadanie jest nieco cięższe, jednak obecnie posiadamy mnóstwo praktycznych rozwiązań, które ułatwiają nam ten problem, np. piętrowe łóżko, które łączy w sobie dwie strefy. Na górze znajduje się miejsce do spania, natomiast pod łóżkiem miejsce do pracy. Genialne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni!

Architekci z TG Studio doskonale poradzili sobie z problemem wydzielenia klarownych stref w pokoju dla dziewczynki. Czarno na białym widać, gdzie znajduje się łóżko, gdzie biurko z wygodnym fotelem do nauki oraz kącik do zabawy.