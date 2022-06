Boska rezydencja z efektem WOW

Kiedy architekci z biura Bates Masi Architects rozpoczynali projektowanie rezydencji, która zwiedzimy dzisiaj, wiele czasu poświęcili na przemyślenia o współczesnym, szybkim trybie życia. Wielozadaniowość to podstawa w codzienności klienta, właściciela firmy public relations. Przedstawił on wobec domu zbiór różnorodnych wymagań. Wspólnie stwierdzili, że budynek powinien nie tylko być dostosowany do spełniania wielu funkcji, ale do spełniania ich jednocześnie. Podczas uroczystej kolacji dzieci powinny móc się bawić w innej części domu, dalszych gości można wprowadzać i wyprowadzać bez naruszania prywatności domowników. Architekci zaproponowali zatem budynek o jasnych podziałach, który po prostu zapiera dech w piersiach…

Powierzchnia działki to ponad 600m2. Wierzcie nam, że będzie co oglądać!