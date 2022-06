11 kuchni, które pokochacie

Jaka powinna być idealna kuchnia? Na pewno funkcjonalna, łatwa do utrzymania w czystości, dobrze wyposażona, z odpowiednią wentylacją, najlepiej także przestronna. Co do stylu wystroju, to tutaj każdy będzie miał swoje preferencje. Podobnie jedni wolą kuchnie otwarte na jadalnię i salon, inni lubią kiedy stanowi ona osobne pomieszczenie. Niektórzy nie wyobrażają sobie jej bez strefy śniadaniowej, dla wielu kuchnia to serce domu, podczas gdy inni nie podchodzą do jedzenia tak emocjonalnie. Czy jednak wizja idealnej kuchni zależy od szerokości geograficznej?

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji przedstawimy Wam 11 kuchni z Turcji. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy te propozycje od tureckich architektów wnętrz i projektantów przypadną Wam do gustu! Polacy kochają tureckie plaże, jedzenie, seriale… czy wystrój kuchni dołączy do tej listy?