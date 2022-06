Elegancki dom dla nowoczesnej rodziny

Nie ma mowy o współczesnej aranżacji bez planu otwartego. Zza blatu kuchni wszystko widać, wszystko stąd można kontrolować. Wiele osób lubi kończyć przygotowywać potrawy w towarzystwie gości, ciesząc się z ich obecności zamiast uwijać się w osobnym pomieszczeniu. Tutaj jest to możliwe. Chociaż postawiono na styl nowoczesny, to czerwień mebli strefy jadalni ociepla atmosferę. Nie bez znaczenia jest także wprowadzenie do wnętrz roślinności.